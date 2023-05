Cede argine del canale, famiglie evacuate a Ferrara

Ferrara, 29 maggio 2023 – Notte di paura a San Giovanni di Ostellato dove, in zona Cavallara, ha ceduto una porzione dell'argine del canale Navigabile. Si tratta di un tratto di circa otto metri. Sul posto sono rapidamente intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e personale del Consorzio di bonifica. Per precauzione sono state evacuate alcune famiglie che vivono in prossimità dell'argine, ma fortunatamente l'acqua non si è avvicinata alle abitazioni.

La situazione è stata rapidamente messa sotto controllo attraverso il posizionamento di grossi massi presi dalla zona di Valle Lepri. Sul posto anche il sindaco di Ostellato Elena Rossi. Per la durata delle operazioni è stato necessario chiudere alcune strade della zona per qualche ora. La falla è stata chiusa intorno alle 2 di notte. "L'allarme è passato - ha detto il sindaco in diretta Facebook -. Ora ci vorranno altre ore di lavoro per provvedere al consolidamento dell'argine nella maniera più opportuna".