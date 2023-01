Cede il soppalco, uomo precipita

Stava dormendo in una fabbrica abbandonata quando, all’improvviso, il soppalco su cui aveva trovato rifugio ha ceduto. L’uomo, uno straniero, è precipitato nel vuoto per un paio di metri. Nella caduta ha riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri nella sede abbandonata della ditta ‘Santini’ di via del Lavoro. L’uomo si era appisolato su un soppalco fatto di tavole di legno macere. All’improvviso, la struttura ha ceduto facendolo precipitare insieme ai detriti del soppalco stesso. Il malcapitato è stato prontamente soccorso dai carabinieri della stazione di Porotto, dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Fortunatamente se l’è cavata soltanto con alcune contusioni. È stato portato all’ospedale di Cona per essere medicato.