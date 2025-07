Cede il tetto, famiglia costretta a uscire per sicurezza

Il Comando dei Vigili del fuoco di Ferrara, su richiesta del Comune di Bondeno, ha verificato il parziale dissesto di una porzione del tetto dell’edificio situato in via Borgo di San Giovanni. Un edificio storico, che ha oltre un secolo di storia. Secondo il sopralluogo effettuato in collaborazione con il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno, a determinare il limitato cedimento del tetto sarebbe stato il crollo parziale di una trave in legno. La porzione di abitazione sottostante, al momento, non risulta utilizzata o abitata. Sono in corso tutte le azioni necessarie per garantire le indispensabili condizioni di sicurezza, da un punto di vista strutturale, per tutelare l’incolumità delle persone. Uno dei nuclei residenti nella palazzina, per motivi di sicurezza, è stato invitato a uscire dalla propria abitazione, ed il Comune ha provveduto ad accertarsi che fosse possibile una situazione abitativa alternativa, fornendo anche indicazioni per un eventuale alloggio in una struttura alberghiera della zona. Opzione che non è stata al momento scelta dal nucleo in questione, che avrebbe optato per una soluzione autonoma. Nelle indicazioni che sono state trasmesse dai Vigili del fuoco agli uffici tecnici comunali, che saranno prese in esame per un’ordinanza di parziale inagibilità, si sottolineano quelli che dovranno essere gli interventi suggeriti per poter tornare ad avere la piena agibilità dell’immobile. Per il momento, soltanto una porzione dell’immobile è di fatto inagibile, come sarà a breve sancito anche da un’ordinanza che verrà pubblicata sull’Albo pretorio. Della questione sono stati allertati anche gli agenti della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese.