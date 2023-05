Cedono gli argini, strade chiuse

Altre due ordinanze sono state emanate dalla Provincia per limitare il traffico con un senso unico alternato regolato da semaforo. La causa, il cedimento degli argini per le piogge. Nel tratto lungo la provinciale 23 Final di Rero – Rovereto, in località Parasacco, si è verificato il cedimento della sponda del canale Po di Volano, a lato della strada. La misura fino al termine dei lavori di cui si occuperà la Regione. La seconda ordinanza per il tratto della provinciale 2 di Copparo, a Boara, nell’intersezione con la 29 (tangenziale est). Ha ceduto la sponda del canale consorziale che scorre adiacente alla strada. I lavori di ripristino del Consorzio di bonifica Pianura, ripartiti al 50% tra Provincia e Consorzio.