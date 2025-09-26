Cefalonia e Divisione Acqui, il racconto in un documentario

Nell’82° anniversario dell’Eccidio di Cefalonia, oggi alle 17 al Cinema S. Spirito (via della Resistenza,7) incontro e proiezione del documentario di Serena Nono “Nessuno ha il diritto di obbedire”, storia di Erminio Bolpin, appartenente alla divisione Acqui, disperso a Cefalonia nel settembre 1943. Introduzione storica di Andrea Baravelli, interventi di Piero Stefani, Giuseppe Scandurra, Alfredo Morelli, Roberto Cassoli, della regista Serena Nono, di Paola Bigatto e Alberto Bolpin figlio di Erminio. Coordina Anna Quarzi.

L’evento è promosso da Istituto di Storia Contemporanea, Laboratorio Studi Urbani, Anpi sezione di Ferrara, Accademia Teatrale Carlo Goldoni, Associazione Divisione Acqui - Sezione Venezia-Padova. Nel robusto discorso tenuto il 19 settembre in occasione della prima giornata dedicata agli Internati Militari Italiani, Sergio Mattarella ha ricordato lo "scontro armato che la Divisione Acqui ingaggiò con le truppe tedesche a Cefalonia e Corfù. Migliaia di italiani caddero tra ufficiali e sottufficiali, tra morti in combattimento e trucidati dopo essere stati fatti prigionieri". In quella tragica occasione ci furono anche molti dispersi. Il film ’Nessuno ha il diritto di obbedire’ di Serena Nono - figlia del grande compositore Luigi e nipote dell’ancor più grande compositore Arnold Schönberg, - è dedicato a ricordare questa vicenda. Lo fa attraverso il coinvolgimento di giovani attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni di Venezia in colloquio con Carlo Alberto Bolpin. Erminio, il papà di Carlo, fu tra i dispersi. Allora sua moglie era incinta; il figlio, perciò, non vide mai suo padre, atteso per tutta la vita dalla madre. Il messaggio di ’Nessuno ha il diritto di obbedire’ è un “no” alla guerra e un “sì” alla pace.