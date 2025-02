Celebrata la Giornata del ricordo. Una corona per le vittime delle foibe

Coltivare la memoria significa, ogni 10 febbraio, abbattere il muro del silenzio su quella che fu una vera e propria pulizia etnica. La storia non può e non deve essere cancellata ma studiata, raccontata per un presente e un futuro consapevoli. E’ il filo rosso della cerimonia che si è svolta ieri mattina nei pressi del cippo che ricorda le migliaia di morti massacrati dai comunisti di Tito e infoibati e l’esodo degli italiani costretti con la violenza a lasciare quella che era stata la loro patria.

Portomaggiore fu il primo Comune oltre i 10 mila abitanti a ricordare la prima tragedia del dopoguerra con un monumento, tenendo vivo il ricordo di quanto era accaduto che per decenni si è cercato di minimizzare per un pregiudizio ideologico. La Giornata del ricordo è stata celebrata dal sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, da una rappresentanza di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "Rita Levi Montalcini" accompagnati dal dirigente scolastico Diego Pelliccia, rappresentanze delle forze dell’ordine e del volontariato, il presidente portuense dell’Anpi Giovanni Tavassi, l’arciprete don Ugo Berti, il vicesindaco con delega alla Cultura Francesca Molesini.

Nel corso della cerimonia si è ricordato e rinnovato con la deposizione di una corona la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.