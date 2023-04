Celebrazioni senza patrocinio Anpi "Il motivo? Non ci hanno coinvolto"

Si terrà oggi a Mezzogoro, in piazza Vittorio Veneto, la commemorazione del centenario del monumento al milite ignoto della prima guerra mondiale. Le celebrazioni al mattino vedono la partecipazione del Comune di Codigoro della Pro Loco e numerose associazioni con una cerimonia che si aprirà alle 10,30 con l’esecuzione del brano "La leggenda del Piave", gli interventi del sindaco Alice Zanardi, di Maria Luisa Grata, del parroco don Marco Polmonari, l’alzabandiera e l’inno di Mameli. Nel pomeriggio, alle 15, una seconda cerimonia, non commemorazione, di fronte allo stesso monumento, promossa stavolta solo dalla comunità Mezzogorese, sulla quale l’Anpi non ha voluto dare il patrocinio "perché non siamo stati coinvolti nella preparazione - dice Carla Roin a nome dell’Anpi locale - ci saremo in forma privata per verificare non vi siano richiami al fascismo o nazismo". Un appuntamento nell’ambito delle Celebrazioni per l’anniversario della Liberazione d’Italia, durante le quali attraverserà la laboriosa frazione, una colonna di veicoli storici militari risalenti alla seconda guerra mondiale denominata "La colonna della Libertà".

cla. casta.