Celeste da Oscar, premiata la sua azienda: "Una bella impresa"

Il premio ’Radici e Futuro’ di Cna Ferrara è stato consegnato ufficialmente all’impresa Sm srl di Migliarino e alla titolare Celeste Schincaglia. Un riconoscimento a un’azienda di carpenteria metallica che da oltre vent’anni garantisce qualità ai propri clienti investendo in attrezzature d’avanguardia, formazione del personale, capannoni. Sm srl è una carpenteria meccanica fondata nel 2001 a Fiscaglia da Massimo Schincaglia. L’impresa negli anni si è ampliata. Dal 2022 è gestita da Celeste Schincaglia, figlia di Massimo, che guida l’azienda tra tradizione e innovazione. Il direttore di Cna Ferrara Matteo Carion, il responsabile dell’Area Argenta-Portomaggiore-Migliarino Diego Prado e Anna Vassalli, consulente fiscale dell’ufficio Cna di Migliarino, si sono recati in azienda per la consegna ufficiale.

v. f.