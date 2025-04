Cellulare temporaneo per chiamare i vigili

Oggi, dalle 14 alle 19, è previsto un aggiornamento di alcune infrastrutture informatiche del Comune di Ferrara, mirato a mantenere sempre adeguato il livello di protezione dai potenziali attacchi, con brevi interruzioni di erogazione della connettività degli uffici comunali in diverse sedi.

Durante lo svolgimento dei lavori, nella giornata di mercoledì 16 aprile, a partire dalle 14 e fino alle 19 circa, si verificheranno brevi interruzioni dei servizi informatici che potranno interessare anche i collegamenti telefonici. I singoli momenti di disservizio dureranno pochi minuti, tuttavia nel caso in cui i cittadini non riuscissero a contattare la Polizia Locale per segnalazioni di emergenza, solo durante tale fascia oraria sarà attivo temporaneamente il numero di telefonia mobile: 3204326960. In questo modo gli agenti riusciranno a rispondere comunque alle chiamate.