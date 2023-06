Cemento e consumo del suolo Ferrara ultima in regione "Più 7,13 per cento in 15 anni"

di Federico Di Bisceglie

Il consumo di suolo, a livello nazionale, continua a progredire. Basti pensare che, quest’anno, ci siamo ‘giocati’ un territorio delle stesse dimensioni del comune di Mantova. Vale a dire 63 chilometri quadrati. Questo è il macro dato che emerge dall’ultimo rapporto Ispra elaborato dal Sole24Ore. La classifica – che considera il livello di consumo di suolo dal 2006 al 2021 su scala provinciale – colloca la provincia di Ferrara alla 61esima posizione in termini assoluti. Tradotto, il consumo di suolo che è stato praticato negli ultimi quindici anni sul nostro territorio non ha proporzioni così rilevanti: è infatti aumentato del 7,13%. Giusto per fare un paragone: nella prima provincia in Italia, Monza Brianza, il consumo di suolo ha raggiunto vette prossime al 41%. Ma spostiamoci nella nostra regione. Se confrontiamo, in termini assoluti, il nostro territorio con tutti gli altri in Emilia-Romagna, emerge che il ferrarese è quello che negli ultimi quindici anni ha registrato un minor consumo. Maglia nera per Rimini, che si colloca in testa alla classifica con il 12,40%; seguono Reggio Emilia (in 20esima posizione nella classifica generale), ma seconda in Regione con un consumo di poco più di undici punti percentuali, seguita da Modena (10,80%). Il capoluogo di Regione, Bologna, ha un consumo di suolo in aumento dal 2006 al 2021 di quasi nove punti percentuali, collocandosi alla 39esima posizione della classifica stilata dal quotidiano economico. Se allarghiamo lo sguardo a livello nazionale, dal report elaborato da Ispra, emerge un dato abbastanza lampante: nel 2006, si legge, "il suolo italiano ‘consumato’ da strade e costruzioni era pari al 6,75%". Alla fine del 2021 è arrivato al 7,13%. La media degli altri Paesi dell’Eurozona si attesta attorno al 4%. Non solo. Negli ultimi 15 anni, le aree edificate sono aumentate di oltre 115.271 ettari. Tornando al territorio ferrarese, ci sono diverse letture che vengono date al fenomeno del consumo di suolo anche sulla base della sensibilità politica di chi le esprime. L’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara, Alessandro Balboni, ad esempio crede molto nella "rivitalizzazione di vecchi edifici e aree abbandonate" piuttosto che nel consumo di ulteriore suolo.

"La riqualificazione urbanistica di edifici dismessi o aree abbandonate – spiega – rappresenta una delle caratteristiche peculiari della nostra azione politica peraltro su precisa indicazione del sindaco Fabbri. Il tema del consumo del suolo è spesso sottovalutato, ma io ritengo che il modello che stiamo seguendo noi nell’attuazione di alcuni progetti (come quello legato alla rimodulazione di piazza Cortevecchia), sia assolutamente vincente e possa essere mutuato anche da altre realtà della nostra Regione". Sì, perché da viale Aldo Moro è arrivata una stretta in termini di consumo di suolo. Un provvedimento restrittivo a tal punto che, sostiene Balboni, "rischia di soffocare lo sviluppo industriale del territorio". Per cui, al posto di edificare nuove strutture, il consiglio è di "recuperare" quelle già esistenti e dismesse. Massimo Buriani, amministratore della società cooperativa Castello, legge il fenomeno da un’altra angolazione.

"Il consumo di suolo – analizza – è correlato, per lo meno sotto il profilo delle edificazioni di case, al calo demografico. Il nostro territorio, come è noto, da tempo sconta un trend demografico tra i peggiori d’Italia. Dunque, non essendoci richiesta di nuove abitazioni, il consumo di suolo è ridotto rispetto ad altre realtà territoriali". Lo stesso discorso vale per la "scarsa vivacità industriale".

"Il nostro territorio – prosegue Buriani – non beneficia di nuovi insediamenti industriali, ed ecco che non costruendo nuovi capannoni, nuove fabbriche o nuove realtà produttive, non si consuma suolo". Posto che comunque, l’obiettivo della riduzione del consumo, "è condiviso e apprezzabile, in linea con quanto accade già negli altri Paesi europei".