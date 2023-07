Cena al Chiostro sulle note dei Dire Straits

Una tribute band d’eccezione salirà questa sera sul palco del Chiostro di Santa Maria, in via Mortara 98, per conquistare il pubblico sulle note dei Dire Straits. I Dire Straits Over Gold (foto) sono stati i primi a presentare un tributo al Night and Blues e, a parte qualche anno in cui a causa della pandemia non hanno potuto partecipare alla rassegna, sono sempre saliti sul palco del chiostro ferrarese.

La scelta di un tributo ai Dire Straits prende forma dalla passione comune dei musicisti per la band britannica, oltre che dalla forte somiglianza vocale e chitarristica di Luca Friso con il front man Mark Knopfler. Nel 2004, con l’arrivo di Giulio Farigliosi alle tastiere (nome di battaglia ’Il Maestro’), i Dire Straits Over Gold compiono il definitivo salto di qualità e si impongono subito nella scena musicale italiana, assieme a Alessandro Piovan (batteria), Francesco Piovan (basso) e Davide Mangano (chitarra). L’apertura delle cucine è alle 20, l’inizio del concerto alle 21.30.