Cena benefica per la Romagna Ma la scelta della sede fa discutere

Un paio di settimane fa una delegazione di volontari del Gruppo Ciclistico Portuense aveva dato una mano agli alluvionati di Prada, una frazione del comune di Russi, comunità che aveva avuto anche un lutto, per ripulire dal fango la chiesa, il teatro parrocchiale e la sagrestia. I volontari avevano preso l’impegno di fare di più ed ecco che il 22 giugno a Portomaggiore, nel Centro dell’Olmo, sarà organizzata una cena con finalità benefiche, per aiutare gli alluvionati di Prada e anche quelli del comune di Argenta, in particolare di Campotto, finito sott’acqua. Si chiama "La Romagna nel cuore", prevede un menu tradizionale e uno vegetariano. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria entro il 19 giugno; info: 342-3770908 oppure 331-1245870. "Una bellissima e importante iniziativa – afferma entusiasta l’assessore Gian Luca Roma – che fa parte di una serie di eventi, promossi dal comune di Portomaggiore, a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna. Ringrazio già da ora tutto il tessuto associazionistico portuense e no, che come sempre tende la mano a chi ha bisogno di un supporto concreto nelle più svariate maniere, con un unico scopo: aiutare. Il 22 giugno, al Centro dell’Olmo, saremo tantissimi". Ha destato perplessità nel segretario portuense della Lega, Massimo Contarini, la sede della cena solidale, essendo la grande sala del Centro dell’Olmo di proprietà del Pd. Le ragioni a favore le espone Marinella Dotto: "Basterebbe che la gente non si soffermasse sul luogo, anche in considerazione del fatto che a Portomaggiore non c’è altro luogo che possa tenete 350 persone e che abbia tutto a norma. Tra l’altro in quella sede si sono svolte negli anni scorsi altre iniziative di associazioni che sono tutt’altro che politiche, ad esempio l’Acti con la festa del pesce, anche quella del circolo Lions Portomaggiore San Giorgio".

Franco Vanini