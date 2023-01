’Cena con eclissi’, uno spettacolo per fare beneficenza

La cultura per sostenere Ado. Il mese di eventi natalizi a Bondeno termina oggi, con lo spettacolo teatrale "Cena con eclissi" dedicato ad Adele Barone, Luca ‘Ciccio’ Montanari e Rita Buoso, realizzato dalla compagnia "Teatro studio". L’appuntamento è alle 16.30 alla Sala 2000 di viale Matteotti. L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in favore della Fondazione Ado."Un bello spettacolo con una finalità ancor più nobile – sottolinea l’assessore alla cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Alla regia ci sarà Luciano Tebaldi, a dirigere una decina di attori e altrettante comparse. Insomma, lo spettacolo è assolutamente da non perdere". Uno spettacolo teatrale divertente ma anche benefico, perché gli incassi verranno devoluti a favore delle attività della Fondazione Ado Onlus che si occupa di assistenza domiciliare oncologica. E’ una commedia sull’amicizia, sull’amore e sulle ‘vite segrete’, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a far uscire tutte le verità a tavola. Una ‘ultima cena’, per salutare la casa prima del trasloco. In Piazza Garibaldi ci sarà lo stand delle frittelle.