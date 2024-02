Cena della vergogna, l’inchiesta. Fiamme oro, interrogatorio a giorni: "Pronti a chiarire la loro posizione"

Si sarebbero allontanati all’inizio del trambusto e prima dell’arrivo delle volanti i due atleti ‘Fiamme oro’ (il gruppo sportivo della polizia) indagati nell’ambito dell’operazione ‘Bravi ragazzi’. L’inchiesta, che conta 26 iscritti, ha preso le mosse da una cena che si è tenuta il 22 dicembre in un ristorante del centro. Una serata a base di inni beceri, cori di matrice razzista, irrisione dei caduti delle forze dell’ordine, minacce e saluti romani. Il gruppo – tutti giovani sportivi tra i 23 e i 33 anni – è indagato per reati che vanno dall’apologia di fascismo all’istigazione all’odio razziale passando per le minacce e il vilipendio alle forze armate. Quelli dei due rugbisti ‘Fiamme oro’ (non agenti in servizio, va chiarito, ma solo sportivi) sono gli ultimi due nomi iscritti nel registro degli indagati a seguito delle perquisizioni a loro carico. Gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari e una tuta arancione da carcerato (il tema della cena era appunto ‘poliziotte e detenuti’), consegnata spontaneamente da uno dei due. Entrambi hanno deciso di rispondere alle domande degli inquirenti. Il loro interrogatorio è fissato per il 5 marzo. Il loro legale, l’avvocato Giacomo Forlani, senza entrare nel merito della linea difensiva si è limitato a confermare che hanno intenzione di rispondere alle domande per chiarire la loro posizione. Nel frattempo proseguono gli interrogatori degli altri indagati, mentre si attendono gli esiti degli accertamenti informatici disposti dalla procura su cellulari e computer sequestrati. Dalle verifiche tecniche sulle chat sarà possibile capire se la vicenda si limiti soltanto ai comportamenti disdicevoli dei partecipanti a quella che ormai è nota alle cronache come ‘cena della vergogna’ o se invece ci sia dietro qualcos’altro di più inquietante da approfondire e indagare.

f. m.