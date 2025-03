Cena di gala e sfilate di moda . La madrina sarà Martina Stella

Ferrara Fashion Night – Un primo passo per rendere Ferrara protagonista della Moda nazionale e internazionale. Ferrara si prepara a diventare il palcoscenico della creatività con la Ferrara Fashion Night, un evento imperdibile in programma il 5 aprile 2025 nello storico Palazzo Roverella che si affaccia lungo Corso Giovecca.

Una serata – che prevede una cena di gala con sfilate di moda – non sarà solo una celebrazione dello stile, ma anche un’anticipazione di qualcosa di ancora più grande: la Ferrara Fashion Week, attesa nel mese di settembre, che accenderà i riflettori sugli stilisti emergenti, veri protagonisti di questa iniziativa e in collaborazione con il Ferrara Film Festival, in programma dal 20 al 28 settembre 2025. L’evento di aprile, con la sua atmosfera esclusiva, darà il via al countdown con la sua madrina ufficiale, Martina Stella, che rappresenta un vero e proprio simbolo di eleganza e stile. La sua presenza all’evento non solo arricchisce la serata, ma porta con sé un’atmosfera glamour. Tutto questo sarà un assaggio di ciò che la Fashion Week promette di oWrire su scala nazionale e internazionale: una piattaforma per talenti pronti a lasciare il segno nel panorama della moda globale del futuro. Sarà presente anche lo special host Matteo Sorbellini con la sua nuova collezione. Ferrara non è solo arte e storia: nel 2025 sarà sinonimo di moda e futuro. L’organizzazione è curata da Maximilian Law – Direzione Artistica e della Comunicazione, Giorgio Ferroni – Direttore Operativo, Federico Sandonati, Amministratore Generale, Chiara Contri – Segreteria Generale, Federica Taranto – Curatrice sfilata e Model Scouting Organizzazione Generale curata dall’Associazione E360 Eventi.

Martina Stella a febbraio del 2001, a soli 16 anni, debutta con successo di pubblico e critica ne L’ultimo bacio, regia di Gabriele Muccino. Seguono altri lavori per il grande schermo: Nemmeno in un sogno, regia di Gianluca Greco e Un amore perfetto. All’età di 17 anni si trasferisce a Roma. Nella stagione 2002-03 debutta a teatro, interpretando il ruolo di Clementina nel musical diretto da Pietro Garinei, Aggiungi un posto a tavola, con Giulio Scarpati.