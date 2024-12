Cena di Natale della Lega Ferrara: Molteni e Corti guardano al futuro

Quasi 150 persone, fra militanti e simpatizzanti, hanno scelto di trascorrere la serata di ieri a San Bartolomeo alla cena di Natale organizzata dalla Lega Ferrara. Tanta voglia di stare insieme per scambiarsi gli auguri, brindare alle festività e guardare al futuro.

Ospite della serata, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni che ha cenato al fianco del Commissario Provinciale Stefano Corti e dell’Onorevole Davide Bergamini. La sezione ferrarese della Lega era rappresentata dagli assessori Nicola Lodi e Cristina Coletti, oltre che dai consiglieri comunali Massimiliano Guerzoni e Stefano Perelli.

Ad aprire la serata il Commissario Corti, che ha fissato il prossimo appuntamento importante che attende la Lega nel 2025: "Le recenti elezioni Regionali hanno decretato Ferrara come la terza provincia più leghista della Regione. A Ferrara esiste uno zoccolo duro grazie al lavoro degli assessori Lodi e Coletti, e grazie ai diversi sindaci, fra cui il sindaco del capoluogo Alan Fabbri, che fanno di questa provincia una realtà da invidiare. Entro febbraio vogliamo andare al congresso provinciale".

A lui si è aggiunto il parlamentare ferrarese in quota Lega Davide Bergamini, che ha sottolineato che "dove amministriamo si percepisce il buon governo perché la qualità di vita della popolazione è maggiore". A scaldare i presenti un video che ha riassunto gli ultimi 5 anni e mezzo di amministrazione a guida leghista.

"La città era ostaggio della mafia nigeriana – ha affermato l’assessore Nicola Lodi –. Abbiamo ereditato tanti problemi e tanti li stiamo ancora affrontando. Non siamo amministratori che dicono non c’è più lo spaccio e il degrado. Non neghiamo e non stiamo con le mani in mano. Abbiamo lavorato per ribaltare una città dormiente, in particolare sulla sicurezza che è un tema prettamente della Lega". Risultati evidenti, che hanno ricevuto il plauso di Molteni.

"La Lega – ha detto Molteni – sa farsi carico dei problemi dei cittadini. La Lega esprime sindaci e assessori attenti, che sanno ascoltare, sanno capire e sanno fare. Ed è nei momenti difficili che le donne e gli uomini del nostro movimento sanno tirare fuori il meglio. Dobbiamo essere orgogliosi e guardare al futuro. Ferrara è un laboratorio di buone politiche della Lega, in particolare sulla sicurezza".