’Cena di Natale’ per finanziare gli eventi delle festività

Tutto è pronto a Sandolo per la "Cena di Natale", che si terrà nel giardino del centro civico (ex scuola elementare) della frazione portuense sabato 2 dicembre, ma le prenotazioni si raccolgono solo fino al 27 novembre, con proventi che saranno utilizzati per finanziare le manifestazioni natalizie di Portomaggiore e frazioni. Ai fornelli la collaudata brigata di cucina messa in campo dall’associazione "Amici per la promozione di Sandolo", la stessa che ha organizzato con grande successo la Sagra della salama. Con un prezzo fisso di 25 euro si potrà mangiare arrosti misti con patate, sedanini al ragù, verdure gratinate, dolce e bevande. L’iniziativa è organizzata dal sodalizio guidato da Fausto Villani in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del comune di Portomaggiore. Per informazioni e prenotazioni 340-5075857.

f.v.