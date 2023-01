Cena di solidarietà con gli archeologi dell’aria per il Museo La Tratta

La comunità che si stringe attorno alla sue associazioni per contribuire alle loro attività: è questo il senso della bella iniziativa ‘Cena di Solidarietà’, ideata e organizzata da Pro Loco Copparo, in collaborazione con la parrocchia di Coccanile e con il patrocinio del Comune. La seconda serata dedicata all’amicizia si è tenuta venerdì a favore degli Archeologi dell’Aria APS, per la gestione del Museo La Tratta. La sala parrocchiale è stata teatro di una splendida festa, diretta da Michele Boscolo, grazie al buon cibo preparato da Roberto Benini, al divertimento, alla lotteria a premi offerti dai commercianti del territorio. Non sono volute mancare l’Amministrazione comunale e diverse realtà copparesi. Il ricavato sosterrà gli Archeologi dell’Aria APS nel meritorio programma di eventi e nelle numerose operazioni di carattere storico e culturale che svolgono al Museo La Tratta.