Cena e solidarietà per la Romagna

Non si ferma la gara di solidarietà per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna. Dopo i tanti volontari che, anche da Ferrara, sono partiti per aiutare i ‘cugini’ romagnoli, questa sera c’è un appuntamento organizzato dall’associazione Horse Angels (associazione per la tutela giuridica di animali, ambiente e persone) finalizzato proprio alla raccolta fondi da destinare agli alluvionati. È infatti in programma al Castello di Fossadalbero il galà ‘Tin bota’, a partire dalle 19.30. La serata, per la verità, partirà al tramonto con un aperitivo in musica. Si passa quindi alla cena che, al prezzo di 46 euro, prevede il buffet di benvenuto, il tortello di robiola e melanzane con crumble di pachino e bufala come primo piatto, a seguire tournadu di vitello, cicorietta salata e petali di Tropea. Per finire, una lista di dolci serviti a buffet e contorni misti. A organizzare la serata, l’ex consigliere comunale leghista Ciriaco Minichiello. Questa volta, però, la politica non c’entra. Al primo posto, viene la solidarietà.