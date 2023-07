Cena in spiaggia in 50 stabilimenti balneari

Cena in spiaggia in cinquantadue stabilimenti balneari. È l’iniziativa ’Bagni di Luna’ presentata dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri Ieri alle 10,30 nella sede del Cesb (cooperativa esercenti stabilimenti balneari) di Lido degli Estensi. La cena in spiaggia si riconferma evento principe dell’estate della Riviera Comacchiese. L’iniziativa si terrà il prossimo 21 luglio nei lidi Estensi e Spina. Alla presentazione sono intervenuti, oltre al primo cittadino, l’assessore Emanuele mari, il presidente di Cesb Nicola Spinabelli, Francesca Tamascelli di Lega Cooperative, Federico Ferro di Alto Adriatiko - fornitore unico servizio di salvamento per il Cesb ed Andrea Alberti di Banca Centro Emilia.

"Avendo riscosso grande successo l’anno scorso", ha sottolineato il sindaco, l’amministrazione ha deciso di riconfermare l’evento nella sua terza edizione. Quest’anno però una differenza rispetto ai precedenti: "Sarà l’edizione più social di sempre", dichiara Nicola Spinabelli, presidente Cesb. "Ciascuno dei 52 stabilimenti che aderiscono a questa bellissima iniziativa, nelle quale crediamo molto, avrà una vera e propria cornice per postare sui social le foto scattate durante la serata. La parola d’ordine è ‘condivisione’".

Un evento importante non solo per chi approfitterà della buona cucina e delle onde del mare ma anche per gli imprenditori, come ha rimarcato Negri che apre al futuro ed a ulteriori progetti: "Sono molto contento di essere qui, siamo vicini agli imprenditori e lavoriamo per assicurare a tutti, residenti e non, un territorio all’altezza degli eventi in programma e delle sfide future. I nostri sette Lidi e frazioni sono ad oggi praticamente un cantiere aperto: manutenzioni continue e molti progetti, penso al nuovo ponte di via Boldini e alla dorsale ciclabile che collega tutto il territorio, stanno vedendo la luce". Anche l’assessore al Turismo del Comune di Comacchio Emanuele Mari riallacciandosi al discorso del sindaco ha aggiunto: "Siamo intervenuti a 360 gradi con investimenti significativi sul territorio. La sinergia tra pubblico e privato – continua – è una strada che sta dando risultati positivi. Bagni di luna – conclude – piace e convince anche per il tocco di originalità che valorizza il litorale in modo nuovo". Sarà una serata all’insegna del relax e del divertimento, per gli abitanti e non solo, un appuntamento che non si esaurisce in una mangiata ma che rappresenta anzitutto un messaggio di Made in italy ’comacchiese’.

Jasmine Belabess