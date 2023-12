Cenone con Pro Loco e tanta musica

Capodanno in festa e socialità a Poggio Renatico. Il 31 dicembre, infatti, l’appuntamento è alle 20 per il Cenone di Capodanno organizzato dal legame tra comune e Pro Loco per salutare l’anno tutti insieme.

A far ballare ci sarà la musica live della Basta Poco Tribute band di Vasco Rossi. L’evento si terrà presso la Tensostruttura Parco del Ricordo, per accogliere il nuovo anno in allegria. Il 1 Gennaio alle ore 15, invece, si prosegue in piazza del Popolo, dove si svolgerà la tradizionale Camminata del 1° dell’anno, una passeggiata per salutare insieme il nuovo anno e smaltire un po’ i cenoni delle feste.

Oggi a Gallo, infine, alle 18.30 al palazzetto dello sport ci sarà la finale del 33° Trofeo di Santo Stefano Città di Gallo, torneo di basket under 17 organizzato da Gallobasket e Gruppo Sportivo Gallo, un evento ormai tradizionale in questo periodo sul territorio.