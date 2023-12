"Cenoni da tutto esaurito: brindisi e tradizioni"

Sarà all’insegna della tradizione il cenone di Capodanno dei vari ristoranti ferraresi che, complice lo spettacolo pirotecnico al Castello, sono già quasi tutti al completo. A partire dall’Osteria Quattro Angeli, proprio nel punto clou dei festeggiamenti, come anche la vicina Hostaria Savonarola, che non ha preparato un menù fisso, ma sarà come sempre alla carta per andare incontro alle esigenze della clientela. Lo stesso ragionamento portato avanti dai titolari de ‘Il Ciclone’, che proporranno un menù alla carta e più turni per le prenotazioni che, come ha sottolineato il titolare Michelangelo Fancello, "sono chiuse da inizio dicembre". Menù alla carta di carne o pesce anche per il ristorante Este Bar, che per l’occasione lavorerà su due turni per quanto riguarda il ristorante e tre turni per la pizzeria, e registra già da ora il tutto esaurito.

‘Cusina e Butega’ di corso Porta Reno proporrà invece un menù fisso, ma non un orario prestabilito di inizio cenone. "Lasceremo liberi i clienti, in modo da permettere a chi vorrà proseguire i festeggiamenti in piazza di cenare con tranquillità – ha spiegato il titolare Edoardo Occhiali –. Abbiamo già esaurito i posti da più di un mese, non siamo purtroppo riusciti a soddisfare tutte le richieste". Ha ricevuto tantissime prenotazioni anche la trattoria ‘Da Noemi’: "Abbiamo chiuso le prenotazioni due settimane fa – ha raccontato Luca Matteucci, che gestisce il locale insieme alla sua famiglia –. Come tutti gli anni proporremo un cenone a menu fisso, con tutto ciò che ci rende felici: i piatti della tradizione ferrarese, cappelletti, salamina e i nostri dolci. Abbiamo ricevuto tante prenotazioni da ferraresi, ma anche da turisti stranieri, dall’America, dalla Germania, dalle Repubbliche Baltiche". Proporrà come ogni anno il cenone di pesce la trattoria ‘Ca’ ‘d Frara’. Una cena incentrata sul pesce del nostro mare quella proposta da Dea Cavalieri de ‘Le Gresine’ di Comacchio: "prepareremo un menù con Canocchie o cicale di mare, che si pescano in questo periodo. Poi brinderemo con vini locali".

Lucia Bianchini