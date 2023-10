Centauro morto a Volano, il pm dispone la perizia cinematica

VOLANO

La dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Franco Brancalion, 58 anni di Fiesso Umbertiano, è apparsa fin da subito abbastanza chiara. Anche se la procura di Ferrara, tramite il sostituti di turno Stefano Longhi ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale, un atto dovuto per poter compiere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire definitivamente quanto accaduto intorno a mezzogiorno di venerdì, lungo la strada provincia 54, nei pressi di Volano, nelle vicinanze dell’Oasi di Cannevie. L’uomo era in sella alla sua Ducati e dopo avere affrontato una curva si è scontrato con un camion dell’azienda Cadf (che gestisce il servizio idrico nel Basso Ferrarese) che viaggiava nella corsia opposta. Un impatto violentissimo che fin da subito ha fatto disperare i soccorritori. Troppo gravi le lesioni riportate dal centauro di 58 anni. A nulla è valso, purtroppo, il volo disperato con l’eliambulanza verso l’ospedale Bufalini di Cesena. Dove l’uomo è poi morto.

Sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Comacchio, mentre per prestare i primi soccorsi i sanitari del 118, compresa l’eliambulanza che ha poi trasportato il centauro a Cesena. Il pm Longhi non ha disposto l’esecuzione della perizia, perché sono chiare le cause che hanno portato al decesso di Brancalion. Il magistrato, invece, disporrà nei prossimi giorni una perizia cinematica per mettere insieme traiettorie, velocità e punti di impatto fra i mezzi e dare concretezza scientifica a una dinamica che fin da subito è apparsa abbastanza chiara. Brancalion, che era nato ad Arqua Polesine e residente a Fiesso Umbertiano in provincia di Rovigo, lascia la moglie Roberta e un figlio.