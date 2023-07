Centauro morto, comunità in lutto

A Longastrino, dove abitava con la compagna e i figli in via Bassa, non era molto conosciuto. Lo era invece tra i suoi connazionali albanesi, che spesso incontrava al Bar Edera. Parliamo di Altin Doko, il centauro di 51 anni, padre di quattro ragazzi, che ha perso la vita domenica scorsa in Romagna, all’incrocio tra via Bastia ed il ponte sul Santerno, a San Bernardino.

Un punto dove, due anni fa, subì il medesimo destino, in sella ad una moto e con la stessa dinamica, un agricoltore di Filo. Doko, operaio in diverse aziende del posto, ultimamente era in cassa integrazione a causa dell’alluvione che aveva colpito la Romagna soprattutto.

Tanto il cordoglio in paese dopo la notizia. Il suo ricordo resta comunque vivo nella mente dei colleghi, dei famigliari e degli amici, che fortemente colpiti dalla tragedia, si son stretti, con parole di affetto e vicinanza espresse anche sui social, attorno al dolore dei suoi cari.

"Era un gran lavoratore – raccontano – senza vizi, posato, ma con una grande passione: la moto, alla cui guida tempo fa ebbe un primo gravissimo incidente".

n. m.