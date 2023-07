Centauro Ubriaco Rischia Incidenti, Denunciato dai Carabinieri a Ferrara

I carabinieri si sono imbattuti l’altra notte in un centauro che, in sella allo scooter, stava zigzagando da almeno quindici minuti, rischiando di finire contro auto in sosta e ciclisti di passaggio. La corsa di un cittadino marocchino si è conclusa al piazzale della stazione. Qui gli uomini dell’Arma gli hanno imposto l’alt. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato sottoposto all’etilometro. Si reggeva a stento in piedi e, infatti, l’esito ha confermato i sospetti dei militari: l’uomo era ubriaco. I carabinieri lo hanno quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Lo scooter è stata sequestrato e portato via dal soccorso stradale. Lo straniero ha provato a giustificarsi facendo riferimento a una cena in famiglia e sottolineando di non essersi mai ubriacato. I militari non hanno creduto alle sue giustificazioni e hanno provveduto a denunciarlo. Per quindici minuti ha attraversato la città rischiando di fare del male a se stesso e agli altri automobilisti. Un ciclista è stata costretto a gettarsi a terra per evitare di essere investito. Dopo la denuncia, un familiare lo ha accompagnato a casa. L’uomo, pur essendo ubriaco, non ha fatto resistenza e si è fermato immediatamente all’Alt degli uomini dell’Arma. Nella stessa notte i carabinieri hanno controllato altri mezzi di passaggio, ma nessuno dei conducenti aveva commesso irregolarità.