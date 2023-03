Centauro vola nel canale E’ in gravi condizioni al Bufalini di Cesena

E’ stato coinvolto in incidente stradale. E’ rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Protagonista suo malgrado di questa disavventura un uomo di 47 anni, di Fiscaglia.

Che ieri, intorno alle 17, in sella alla sua potente motocicletta, mentre percorreva la via Argine Circondario Pioppa, tra Filo e Longastrino, ha perso improvvisamente il controllo della moto, è sbandato ed è uscito di carreggiata, volando nel canale che costeggia la strada.

Sulla dinamica indaga la polizia locale giunta sul posto per i rilievi del caso. Di certo c’è che le sue condizioni sono apparse da subito serie ai primi soccorritori ed al 118 (foto d’archivio).

Tanto da allertare l’elimedica, che, alzatasi in volo da Ravenna, ha poi trasportato il centauro all’ospedale Bufalini di Cesena.

Nando Magnani