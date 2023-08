Centenario di Don Minzoni Messa col cardinale Zuppi

Sarà il presidente della Cei, il cardinal Matteo Maria Zuppi, a presiedere la Messa per il centenario della morte di don Giovanni Minzoni tra pochi giorni. L’appuntamento è per il 23 agosto alle 18 alla Collegiata di San Nicolò ad Argenta. A concelebrare col il cardinal Zuppi sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni e alcuni vescovi e arcivescovi della regione: Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro e Andrea Turazzi, vescovo di San Marino-Montefeltro. Saranno presenti anche le massime autorità civili e militari di Comuni e delle Province di Ravenna e Ferrara e rappresentanti dello scoutismo (Masci, Agesci e Scout d’Europa) a livello nazionale. Al termine della Messa il cardinal Zuppi deporrà una corona di fiori sul luogo dove è stato ucciso don Minzoni.

Il tutto nell’ambito di una serie di eventi e celebrazioni che due giorni dopo, per la precisione il 25 agosto, porteranno nel territorio argentano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A cento anni dalla morte di don Minzoni, avvenuta a seguito di un agguato fascista, la celebrazione sarà l’occasione di fare memoria della figura del sacerdote, martire dell’educazione dei giovani, per il quale la diocesi di Ravenna, la parrocchia di Argenta, l’Agesci, il Masci e gli Scout d’Europa hanno avviato la causa di beatificazione. Sarà presente anche il postulatore della causa di beatificazione, padre Gianni Festa. Al termine della Messa verrà annunciata la data di apertura dell’inchiesta diocesana, primo atto del processo di canonizzazione, che avverrà in ottobre a Ravenna.

Don Giovanni Minzoni, nato a Ravenna nel 1885, entrò in seminario nel 1897 e nel 1909 fu ordinato sacerdote. L’anno seguente fu inviato ad Argenta, di cui divenne parroco dopo la fine della Grande Guerra, durante la quale prestò servizio come cappellano militare ottenendo la medaglia d’argento al valore militare. Ad Argenta promosse la costituzione di cooperative di ispirazione cattolica tra i braccianti e le operaie del laboratorio di maglieria, il doposcuola, il teatro parrocchiale, la biblioteca circolante. Grazie all’incontro con don Emilio Faggioli, assistente ecclesiastico regionale dell’Asci, don Minzoni decise di fondare un gruppo scout nella propria parrocchia, il primo in diocesi. Questa decisione lo mise in contrasto con le autorità fasciste dell’epoca. La sera del 23 agosto, mentre stava rientrando in canonica fu aggredito da due fascisti di Casumaro, che lo colpirono violentemente con un bastone procurandogli una frattura cranica. Don Minzoni morì poche ore dopo a casa in seguito alle ferite riportate.