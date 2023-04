Centenario di Ugo Guidi, una mostra sull’artista a palazzo Bellini

È stata inaugurata sabato scorso, a Palazzo Bellini di Comacchio, la mostra dedicata a Ugo Guidi (1923-2007), che celebra il centenario dalla sua nascita. Trasferitosi in giovane età a Ferrara e poi a Bologna, l’artista nativo della città lagunare ha prodotto una grande quantità di opere dagli anni ‘40 ai primi anni 2000. Cento come gli anni trascorsi dalla nascita di Guidi, le opere esposte che comprendono dipinti, disegni e sculture e che riassumono la sua lunga attività. La mostra, curata dal collezionista Loris Pellegrini e dalla nipote dell’artista Barbara Buldrini, si inserisce tra le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per valorizzare gli illustri personaggi a cui Comacchio ha dato i natali e sarà visitabile fino al 26 agosto, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18. L’ingresso è gratuito.