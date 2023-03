Centenario e festa dell’Aeronautica Tanti eventi tra Ferrara e provincia

L’Aeronautica Militare celebra i suoi 100 anni, e anche il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, eccellenza italiana ed internazionale in terra estense, ha in serbo un vero viaggio che fino a dicembre porterà a conoscere passato, presente e futuro di questa forza armata che tutti i giorni, lavora per la difesa ma anche la sicurezza. Dalle missioni umanitarie al controllo dei velivoli sospetti, fino alla gestione dei satelliti, il Coa è il punto di riferimento dottrinale per l’utilizzo e lo sviluppo del potere Aerospaziale, con funzioni svolte h24 senza soluzione di continuità, attraverso le Sale Operative nazionali presenti all’interno della base ed h a anche realizzato un nutrito programma per celebrare al meglio il centenario. Si inizia oggi alle 18 con la Messa celebrativa del Centenario, nella Chiesa di Santa Maria in Vado, presieduta dal vescovo Gian Carlo Perego e la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.

Si continua dal 15 al 25 aprile, spostandosi a Bondeno in Piazza Aldo Moro, con la Mostra Storico Fotografica dei 100 dell’Aeronautica Militare. Poi una serie di conferenze vedranno protagonista Ferrara: il 4 maggio alle 17 in Biblioteca Ariostea, Sala "Agnelli" si parlerà di "Cento anni di Aeronautica Militare nel territorio Estense – nascita ed evoluzione di una Forza Aerea moderna", l’11 maggio alle 10.30 all’Auditorium Biblioteca "G. Bassani" si tratterà il tema "L’Aeronautica Militare al servizio della collettività" e il 25 maggio alle 10.30 de "La complessità delle operazioni aeree moderne, ambiente operativo del COA". Dal 26 al 28 maggio, poi, al Centro Commerciale "Il Castello" ci sarà la mostra espositiva con velivoli, aliante, aeromodellismo, stand, il simulatore di volo e tanto altro. Il 6 giugno si tornerà alla Bassani a Ferrara per approfondire ancora la conoscenza della base poggese ". Le iniziative continueranno anche in settembre.

Laura Guerra