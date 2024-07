Centese, doppio premio. Festa al Museo Ferrari

In una serata indimenticabile e ricca di emozioni, la Centese Calcio è stata premiata al Museo Ferrari di Maranello per i suoi straordinari successi nella stagione 2023-2024. L’evento ha visto la partecipazione degli alti vertici del Coni regionale , dell’Aiac E del Crer, con il suo presidente Simone Alberici. La serata è stata condotta da Giuseppe Indelicato. La Centese ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: la vittoria del campionato di Prima categoria e il trionfo nel campionato U19 regionale. In entrambi i campionati, la squadra è risultata vincente anche della Coppa Disciplina. A ritirare i premi è stato il presidente Alberto Fava, portavoce della dedizione che ha portato la squadra a raggiungere tali vette.

La manifestazione è stata resa ancora più speciale da un momento toccante all’inizio della serata, dedicato al saluto al defunto ex vicepresidente del Crer Celso Menozzi. La commemorazione è stata un momento di profonda riflessione e rispetto, sottolineando quanto Menozzi abbia significato per la comunità sportiva. Erano presenti tutte le squadre vincitrici dell’Emilia-Romagna, a testimonianza dell’importanza e della risonanza dell’evento. Il Museo Ferrari, con la sua atmosfera unica e la sua storia di eccellenza, ha fornito la cornice perfetta per celebrare i successi della Centese Calcio e delle altre squadre partecipanti. Il presidente Fava, nel ritirare i premi, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questi straordinari successi. "Questo riconoscimento è il risultato del duro lavoro di ogni singolo membro della società, dalla prima squadra al settore giovanile, ed a tutto lo staff tecnico tecnico: sono vittorie dedicate ai nostri partner commerciali e a tutti coloro che contribuiscono con grande amore a sostenere la Centese Calcio. Continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per raggiungere nuovi traguardi" ha dichiarato Fava.