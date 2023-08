Centese, la protesta "Vogliamo più spazio"

CENTO

Con un ritrovo in piazza, a suon di fischetti e striscioni, ieri la Centese Calcio ha chiesto pubblicamente all’amministrazione che ci siano più spazi per questa squadra che conta un vivaio giovanile di 373 tesserati, riequilibrio del grado di occupazione dei campi esistenti ma anche migliorie. "Ci sono bandi e assegnazioni di spazi di cui prendiamo atto – ha aperto Vitina Pagano a nome del comitato genitori – siamo preoccupati: dove dovranno andare i nostri ragazzi ad allenarsi? Gli spazi non sono adeguati ai numeri ma anche per la qualità degli allenamenti che riescono a fare. Tra l’altro la Centese è una Scuola calcio elite, ottenuta dalla Federazione su determinati requisiti che ora temiamo di perdere. Vogliamo sensibilizzare l’amministrazione, unica che può dare risoluzione e concedere spazi adeguati. Siamo qui non per far la guerra ad altri ma per tutelare il diritto di fare sport dei nostri figli, del loro desiderio di essere in una scuola èlite e non a discapito di altri coetanei". Il riferimento è ai quasi 40 bambini che la Centese non ha potuto più iscrivere, contando solo su Parco del Reno e Bulgarelli.

"Davanti alla carenza di campi e di soldi occorre fare con ciò che si ha ma serve organizzarsi e cercare che i pochi campi abbiano un uguale grado di occupazione – è la richiesta del presidente Alberto Fava – noi abbiamo 373 bimbi in 2 campi mentre ci sono altri con numeri fino a 5 volte inferiori. Il nostro è un grido di dolore: riequilibrare gli spazi ma anche che dopo anni, le nostre strutture possano avere miglioramenti. Quando vengono a giocare qui, le squadre avversarie vanno via dicendo ‘ma come siete messi a Cento?’ E questo non va bene". Un problema è anche il doversi trasferire ad allenarsi fino ad Argelato. "Andare sempre fuori comune per trovare spazio è un forte appesantimento anche economico", ha chiuso Fava.