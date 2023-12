Centese, nuova protesta dei genitori: "Nessun controllo sulle strutture"

"Come genitori degli atleti della Scuola Calcio Elite, ora denominata Scuola Calcio Club 3, dopo l’ultimo incontro del 29 agosto scorso con il sindaco Accorsi e conn il vicesindaco Salatiello, torniamo a parlare della solita ed annosa problematica, ossia i

campi di calcio per gli atleti della Centese Calcio". Inizia così la lunga lettera firmata da un gruppo di genitori di ragazzi che giocano nelle giovanili della Centese, che torna ad attaccare le scelte della giunta sul tema della gestione degli impianti di gioco. "Sebbene abbiamo salutato

favorevolmente l’intento di fare un regolamento per l’assegnazione ed utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Cento – scrivono i genitori –, abbiamo verificato che nell’applicazione questo regolamento non ha risolto le problematiche, anzi le ha cristallizzate in modo pregiudizievole per la Centese Calcio ed i suoi atleti. Abbiamo verificato che l’amministrazione non opera una attività di controllo della esatta applicazione del detto regolamento, perché se avesse predisposto questa attività, avrebbe verificato che gli impianti non sono sempre utilizzati come asserito dalle società

affidatarie. Avrebbero verificato, ad esempio, che i campi della Polisportiva dello Spallone e di Corporeno la domenica mattina sono sempre vuoti, mentre la Centese è costretta a prendere in affitto i campi di Argelato, Pieve di Cento e talvolta anche di San Giovanni in Persiceto per far disputare le gare “in casa” dei tornei regionali e provinciali ai loro atleti. Noi genitori ci siamo trasformati in controllori ed ogni domenica mattina abbiamo fatto il giro dei campi di calcio comunali, fotografando lo stato dei luoghi ed immortalando l’assoluta inattività da parte delle rispettive società affidatarie".

Sul tema degli impianti ieri ha replicato lo stesso Salatiello (nella foto), annunciando passi avanti sulla riqualificazione del campo del Parco del Reno.

"L’intervento andrà a migliorare la funzionalizzazione del campo sia in inverno che in estate, in quanto sarà realizzato il sintetico – illustra il vicesindaco –. E’ necessario per consentire la continuità della pratica sportiva in tutte le stagioni, preservare la qualità del manto e quindi anche la sicurezza dei tanti ragazzi che ci giocano. Oltre alla sostituzione del manto erboso di gioco per il campo, che sarà completato dal necessario impianto di irrigazione e anche da una nuova recinzione, è previsto l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione con nuovi proiettori led e del sistema di distribuzione dell’energia elettrica ad esso collegato. La nuova illuminazione sarà installata anche all’impianto di Corporeno", precisa Salatiello. "Sappiamo che questa è una richiesta anche delle famiglie degli sportivi e siamo fiduciosi che questo intervento possa partire nella prossima annualità, quando il tempo lo permetterà".