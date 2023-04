Cento anni dell’Aeronautica, una mostra di storia e immagini

"Cento anni dell’aeronautica, in volo verso il futuro" è il motto dei festeggiamenti dell’Arma azzurra al quale si è ispirata anche la mostra che sarà aperta da oggi al 25 aprile a Bondeno nei locali della ex scuola elementare di via Aldo Moro 10, organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica di Bondeno. Si tratta infatti di una mostra storico-fotografica dei 100 anni dell’Aeronautica, con vere e proprie chicche da conoscere e non perdersele, grazie alla partecipazioni di collezionisti e diverse realtà.

"L’esposizione è basata sul racconto, volando dal passato al presente – spiega Davide Menini dell’Associazione Arma Aeronautica di Bondeno – una mostra a livello amatoriale e collezionistico che abbraccia tanti aspetti e che trova spazio in ben 7 aule della vecchia scuola, realizzata anche in collaborazione con la nostra sezione di Ferrara, il Comune, il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico e con le associazioni e i collezionisti che hanno reso possibile questo bell’evento". E aggiunge. "Ci sarà una collezione di riviste storiche, giornali nazionali e quotidiani locali degli anni ’30-’40 che raccontano la storia dell’aviazione ed eventi particolari, saranno esposti modellini storici di varie dimensioni e tipologie, l’abbigliamento dei piloti dove spicca una divisa da pilota del 1915, una delle Frecce Tricolori e una di un pilota di caccia, da ieri a oggi". La mostra sarà aperta il martedì dalle 10 alle 12, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 22.30 (nella foto, il ritrovamento di un reperto bellico).