Cento candeline per Aldo Bonacini. "Un patrimonio di valori"

La targa di benemerenza e la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri, per festeggiare con Aldo Bonacini il giorno in cui si iscrive all’albo dei cittadini centenari di Ferrara. Mattinata di festa per il neocentenario, che nel giorno in cui spegne 100 candeline ha ricevuto la visita dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità cittadina si è recata a casa del festeggiato per porgergli gli auguri e i tradizionali doni che suggellano una ricorrenza così speciale. L’assessore è stata accolta con entusiasmo, oltre che da Aldo, anche dalla moglie Eva Maletti che ad ottobre compirà 95 anni e continua a vivergli accanto. "L’occasione di oggi è di grande festa – ha detto l’assessore Coletti –, che suscita sentimenti di affetto e gratitudine per il contributo dato alla comunità in 100 anni di vita. Ad Aldo Bonacini vanno i nostri più sinceri auguri. I cittadini che compiono 100 anni rappresentano un inestimabile patrimonio di umanità e valori, che meritano di godere dell’ammirazione dell’intera cittadinanza". Nato a Reggio Emilia il 6 settembre del 1925, Aldo Bonacini, dopo 5 anni trascorsi in Svizzera, raggiunge definitivamente Ferrara negli anni 60 - con la moglie Eva Maletti - per lavorare alla Montecatini come disegnatore progettista, professione che manterrà fino alla pensione del 1982. Tra le sue più grandi passioni c’è la filatelia, ma anche la coltivazione dell’orto e i viaggi. Oggi i festeggiamenti si terranno alla presenza di parenti e amici.