Cento candeline per Mendes

Due comunità e quattro generazioni in festa per celebrare i 100 anni di Mendes Artini. Una ricorrenza speciale, onorata ieri mattina alla Casa residenza per anziani ‘Dottor Attilio Capatti’ di Serravalle, a cui ha preso parte anche l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti. Nato a Viconovo nel 1924, Mendes è stato ‘adottato’ da Serravalle nel 2023 e la festa è stata grande. "È un onore - ha detto Coletti, al momento della consegna della targa di benemerenza e la lettera di auguri del sindaco Alan Fabbri – unirci alla famiglia Artini per festeggiare i 100 anni di Mendes. Un traguardo raggiunto circondato dall’amore della propria famiglia. Il sincero augurio che rivolgo a Mendes è che possa continuare ad essere un punto di riferimento importante, grazie ai suoi saperi e alle sue esperienze di vita. L’augurio è anche di ricevere ogni giorno l’affetto dei suoi familiari, degli ospiti e degli operatori della casa residenza ‘Capatti’, che l’hanno accolto da un anno con gioia e calore". Camminare è l’attività preferita di Mendes, praticata tutt’oggi grazie al figlio Massimo, che per il centesimo compleanno del padre ha voluto fargli un regalo speciale: "Il mio desiderio è dimostrare a papà che gli voglio bene. Gli ho voluto regalare un paio di scarpette. L’augurio più grande è che possa fare ancora tante passeggiate in giardino".