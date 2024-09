Cento canta Battisti, serata di poesia e musica

CENTO

Battisti in tutte le sue sfaccettature, per unire tante belle voci centesi su un unico palco. E’ stato questo il successo, venerdì, al Red Special con la serata organizzata dalla proloco di Cento. Dal canto, ai testi letti come poesia, a quelli interpretati a sax, in versione swing o facendo cantare tutto il pubblico, per ‘Cento canta Battisti’ è salita sul palco Didi Balboni, stella centese che ha cantato in Rai, che è stata al fianco di Mike Bongiorno e della musica ne ha fatto la sua vita portando il nome di Cento davvero ad alti livelli, poi la poesia con Anna Tassinari e Fabio Cremonini al violino, l’emozione del duo Elisabetta Bevilacqua con Maurizio Colletti alla chitarra, la grinta di un decano come Claudio Barotti, Marco Gallerani e la sua chitarra facendo ricordare la musica attorno ai falò, l’interpretazione swing di Maria Francesca Melloni, la voce potente di Manuela Peretto e il sax di Enrico Malucelli con il maestro Sandro Barbieri facendo apprezzare Battisti in una modo ancora diverso capace di entrare nell’anima. Una serata all’insegna della centesità, che proseguirà nel progetto di incidere questi brani in un cd dando ancor più lustro alle voci di Cento che hanno dato vita a questa magica serata e il ricavato della vendita sarà dato come sostegno per le attività di proloco.