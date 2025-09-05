’Cento canta Lucio Dalla’. E riempie il parco della Rocca

Una chiusura in grande stile per il ‘Settembre di Cento’ organizzato dalla Pro Loco, che si è concluso con "Cento Canta Dalla", una serata carica di emozione e partecipazione che ha reso omaggio al grande Lucio Dalla attraverso le voci di artisti centesi. Il Parco del Santuario della Rocca ha accolto il pubblico, numerosissimo e partecipe che ha potuto rivivere alcuni dei brani più amati del cantautore bolognese, in un viaggio musicale che ha attraversato mezzo secolo di canzoni indimenticabili. Ad aprire, Tiziana Quadrelli con "Se io fossi un angelo", poi Paolis Musix con versioni intense, l’interpretazione di Marco Gallerani e l’intervento strumentale di Sauro "Sax" Testoni, la voce narrante di Carlo Gallerani in "Le rondini" e "Felicità", e una grande artista come Didi Balboni che ha incantato con "Caruso", "Piazza Grande" e "Vita". Poi applausi per Claudio Barotti e anche per Alessandra Tassinari, e gli Emme Colletti, protagonista di un medley.

"L’idea – dice Didi Balboni – nasce proprio nel riunire artisti centesi che reinterpretassero brani intramontabili di autori indimenticabili, con il loro modo e sulle proprie corde, attraverso varie forme d’arte con strumenti , con la voce , con il ballo o addirittura recitando. Personalmente mi piace mettermi alla prova anche su brani che non rientrano nel mio solito repertorio e mi piace confrontarmi con i giovani che sentono la musica in modo nuovo. Il pubblico ci ha inondato con il suo affetto e la sua presenza è la certezza che ’Cento Canta’ è un format che può cambiare location ma che funziona sempre. L’aiuto nel creare questo format però è di mia figlia Emanuela Balboni, che ha seguito la regia, le scenografie e la scaletta. Interpretare pezzi di Dalla mi ha emozionato molto anche perché eravamo amici – conclude Didi –: ci presentó a Taormina Gianni Morandi e da lì abbiamo instaurato un’amicizia. Quando eravamo a cantare vicini, faceva anche 30 km per venirmi a salutare".

Laura Guerra