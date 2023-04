Cento, capitale della letteratura per ragazzi

Sono 1950 i libri acquistati dalla Fondazione Cassa di Risparmio e spediti a 647 classi per essere letti e valutati da 12.898 ragazzi delle scuole non solo italiane ma anche parigini, berlinesi e istriani di Pula, a testimoniare la sempre più internazionalità del premio di letteratura per l’infanzia giunto alla 44° edizione. "Che anche quest’anno diventa Festival e Cento sarà dal 3 al 6 maggio – dice la presidente della Fondazione Raffaella Cavicchi – la capitale della letteratura per ragazzi con importanti ospiti internazionali. Ad ogni classe abbiamo spedito i 3 libri finalisti – prosegue – è un grande sforzo economico ma crediamo che la crescita e l’educazione dei giovani anche alla lettura, sia una responsabilità anche della società di cui noi facciamo parte. E’ partendo dai più piccoli che si formano i lettori del domani".

Trenta gli eventi in calendario in quei 4 giorni che hanno visto il plauso anche del sindaco Edoardo Accorsi. "Si parte il 3 maggio con grande ospite Umberto Galimberti che parlerà della lettura che educa mente e sentimento e Gek Tessaro, grande illustratore che disegnerà dal vivo – snocciola la coordinatrice Elena Melloni – e si terminerà il 6 con le premiazioni". Il 4, un big della letteratura per ragazzi Pierdomenico Baccalario, poi Nicola Cinquetti, l’inaugurazione della mostra, il 5 Alice Butaud, Angelo Petrosino, Carlo Marconi, Silvana Sola, Cosimo Di Bari. Tra le novità, il Sabato del Guercino e gli aperitivi letterari organizzati da Iscom, Ascom, Cna e Cento in Vetrina e la nascita del Festival Off.

l.g.