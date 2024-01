Cento Carnevale d’Europa, fiato alle trombe: "Siamo pronti per un’altra edizione stellare"

CENTO

di Laura Guerra

Con il taglio del nastro di ieri mattina, al salone di rappresentanza Carice, è ufficialmente iniziata l’edizione 2024 del Cento Carnevale d’Europa che dal 28 gennaio al 25 febbraio, vuole essere ‘l’ombelico del mondo’, fulcro di divertimento e iniziative e traino della Regione agli occhi del mondo. Sono questi i concetti espressi durante la conferenza di presentazione che ha visto al timone Ivano e Riccardo Manservisi che ancora una volta daranno vita a una kermesse stellare e con alcune novità come l’aggiunta del palco alla Rocca con gettito e coreografie, l’arrivo del presidente della Regione Stefano Bonaccini il 4 febbraio annunciato ieri in un suo videomessaggio, i tanti eventi collaterali culturali e sportivi e il grande spettacolo dei 5 carri in sfilata.

"Sarà un Carnevale ancora una volta di grande livello, per il quale abbiamo fatto investimenti molto importanti sugli ospiti – dice Riccardo Manservisi –. Ripartiamo dal grande successo del 2023 e dai tanti riconoscimenti internazionali in più, quest’anno oltre ad essere nel Fus del Mibact siamo anche nell’Art Bonus che ci consente di attirare ancor di più l’attenzione di imprenditori verso la kermesse". Edizione dai grandi nomi. "Ad aprire sarà Tananai, una delle grandi promesse della musica italiana che dopo il nostro palco, sarà ospite d’onore all’ultima giornata di Sanremo – prosegue Ivano Manservisi – il 4 febbraio, invece, tornano i Gemelli DiVersi. Il nostro Carnevale è emblema nel mondo ma ma anche manifestazione che dà indotto, cultura e che nei momenti difficili è anche spiraglio di gioia e allegria". Concetti espressi anche da Bonaccini in un videomessaggio. "I Manservisi sono riusciti a far entrare il Cento Carnevale a pieno titolo negli eventi che hanno saputo farsi apprezzare anche fuori dai confini e che è sempre più bello – dice – capace di attrarre e forza di promozione dell’intero territorio, con un indotto di diversi milioni di euro per far girare la nostra economia e con un forte impatto turistico".

"Dà l’avvio ai grandi eventi che la Regione sta usando per posizionarsi nel mondo con il marchio Emilia Romagna – prosegue il suo assessore Paolo Calvano – così Cento sta riprendendo il suo ruolo non solo in Italia ma anche fuori dai confini. Ai carristi però voglio dire che, al di là della gara, devono essere orgogliosi dello stupore che si vede sui visi di chi ammira i loro carri". Il sindaco Edoardo Accorsi ha poi parlato del ruolo della Pinacoteca in questo Carnevale e del perseguimento della politica dei grandi eventi per rilanciare il centese, Giorgio Zecchi della Fondazione Teatro ha ribadito i valori del carnevale. Al tavolo anche Davide Bigarelli di Hera, i gruppi carnevaleschi che hanno parlato dei carri in sfilata, il gruppo a piedi dei Figli delle Stelle che apriranno le sfilate. E gli eventi collaterali: ad anticipare le sfilate ci saranno le Ferrari (28/1), le Topolino (4/2), le Lamborghini (11/1), i mezzi della festa del motore (18/2) e a piazza Rocca il ritorno di Ferrero con la pentolaccia (18/2), Ducati e Alfa Romeo (25/2) con il grande spettacolo finale piromusicale; la camminata in maschera (10/2), il trofeo di nuoto Viviana Manservisi (18/2), gli eventi del Comune come la mostra del libro dei battesimi contenente quello di Guercino (8/2), la biciclettata (10/2), il libro sui frati cappuccini (10/2).