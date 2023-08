Cento, comunità in festa per Daniele Pasetti "È la persona down più longeva d’Italia"

Si chiama Daniele Pasetti l’uomo con sindrome di Down che, con i suoi 75 anni, è il più longevo d’Italia. Nato nella campagna ferrarese nel 1947, ha sempre vissuto con la madre fino a quando lei, rimasta vedova 94enne, decise di andare ad abitare col figlio di 68 usufruendo degli alloggi del centro socio-riabilitativo residenziale Coccinella Gialla di Cento, certa così che qualcuno si sarebbe occupato di lui negli anni a venire. A distanza di qualche tempo dalla scomparsa della donna, ieri Daniele ha ricevuto una targa celebrativa dalle mani del sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, in una breve cerimonia assieme agli altri ospiti e agli operatori. Il traguardo dei 75 di Daniele può essere considerato un record: è infatti molto raro che una persona Down raggiunga quest’età. "Sono molto contento di essere con Daniele oggi e con tutta la famiglia di Anfass e Coccinella Gialla – dice Accorsi –. Si tratta di una struttura molto importante per noi perché si prende cura delle persone con sindrome di Down e con progetti sul ‘dopo di noi’". È una soddisfazione "per noi di Coccinella ma anche per noi mamme, anche io ho una figlia Down – afferma la direttrice della Fondazione Coccinella Gialla Giordana Govoni – avere qui una persona così longeva".

Daniele guarda ora a dicembre, quando festeggerà il suo 76esimo compleanno.