"Cento davanti a milioni di italiani grazie ad Artec"

"La nostra città davanti a milioni di italiani. Un bel regalo di Natale che ci deve rendere orgogliosi". È così che il sindaco Edoardo Accorsi ha definito lo speciale arrivo a Cento della trasmissione ’Linea Verde Start’ condotta da Federico Quaranta in onda su Rai1. Secondo i dati, solo lo share televisivo è stato infatti del 12,54% cioè 962.000 spettatori. "La vigilia di Natale, cinque minuti interamente dedicati a Cento – prosegueAccorsi – Il Guercino, i portici, la bellezza della nostra piazza, unito all’eccellenza delle imprese artigianali del nostro territorio, ben rappresentate da Claudio Gallerani Amministratore di Artec Pneumatic e dal lavoro prezioso di Confartigianato. A loro davvero un grande grazie". La trasmissione aveva infatti scelto l’azienda Artec, fra le tappe del tour in Emilia-Romagna, selezionata nell’ambito della collaborazione. "Siamo estremamente orgogliosi - spiega il segretario provinciale di Confartigianato, Paolo Cirelli - che la Rai abbia scelto Artec per raccontare, attraverso la voce degli artigiani, una parte di storia importante per il nostro territorio. L’impresa artigiana, oggi più che mai, è un elemento fondamentale per le comunità. I nostri imprenditori - come certifica l’ultimo rapporto de Censis - generano un valore imprescindibile: il Pil sociale. In questa ottica, la visibilità che verrà data ad Artec e alla Confartigianato dal programma Rai, risulta ancora più importante". Poi il sindaco. "Essere tra le tre città in Emilia-Romagna, insieme ad Imola e Parma, a cui è stata dedicata una puntata di Start Linea Verde – chiude Accorsi – deve rendere orgogliosi tutti i centesi. I nostri paesaggi, la nostra storia, il nostro genio artigianale in diretta davanti a milioni di italiani. Un traguardo importante per la nostra città".