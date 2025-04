Cento domina Nardò: vittoria cruciale per il destino del campionato

Così è tutto più facile, anche quando calendari e incroci si mettono di traverso, regalando vigilie ad alta pressione, come quella vissuta da Cento nelle ore precedenti al match in Salento, dopo essere venuta a conoscenza del blitz di Cremona su Livorno. Ma sono bastati dieci minuti di livello, per spegnere le paure e restare padroni del proprio destino anche nelle prossime due, con la Sella che ci arriverà lanciata e in fiducia.

"Siamo stati bravi a renderla facile – dice Di Paolantonio nel post-gara -, e devo fare veramente i complimenti ai miei ragazzi perché hanno interpretato la partita come andava fatto, tutti e dieci concentrati dal primo minuto, con una grande attenzione difensiva e facendo ciò che avevamo preparato in settimana. Abbiamo deciso di essere aggressivi con alcuni giocatori di Nardò e meno con altri, i ragazzi sono stati molto abili a leggere ogni tipo di situazione, e ad interpretarle. E’ dalla difesa che abbiamo assorbito la nostra energia - prosegue il coach -, per poi spostarci in attacco muovendo bene la palla e giocando coinvolti: in questo modo possiamo essere davvero pericolosi".

Ora Cividale e poi Forlì, ma con ancora un vantaggio prezioso da dover difendere. "Sono molto contento perché siamo tornati ancora una volta padroni del destino, a 2 partite dalla fine: dobbiamo continuare così, allenandoci bene e provare a ripeterci su un parquet difficile come Cividale. E’ stata una vera vittoria di gruppo, che dedico al gm Nicolai e ai nostri tifosi, che erano tanti, hanno fatto una trasferta impegnativa: merito loro e anche per chi ci segue da casa, come la mia compagna Aura, che non era qui ma è come se ci fosse stata".

