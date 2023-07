Cento, donazione della Fondazione Cassa di Risparmio per l'emergenza Romagna

CENTO

Grazie a una donazione della fondazione Cassa di Risparmio il gruppo di Cento dell’Associazione nazionale alpini ha potuto dare un grande aiuto nell’emergenza della Romagna. E ora essere pronti ed autonomi per l’avvio della stagione dei servizi di antincendio boschivo. Si tratta di un modulo idraulico ad alta pressione, caricato sull’auto, inaugurato ufficialmente nei giorni scorsi. "Con l’Ana è una collaborazione che dura da 30 anni e con questa donazione diciamo che ci siamo ora e che daremo supporto anche infuturo – ha detto Raffaella Cavicchi, presidente della Fondazione Carice – testimonia l’apprezzamento del loro lavoro per il nostro territorio che nelle emergenze come il sisma e l’alluvione, vediamo essere fragile. E’ un doveroso ringraziamento a questi volontari che tanto fanno per il territorio e la conferma che noi saremo sempre al loro fianco. Tra l’altro nel chiedere questa attrezzatura, sono stati lungimiranti". La richiesta di questo tipo di attrezzatura risale infatti a ottobre.

"Si tratta di un modulo per l’antincendio boschivo che però ha una grande versatilità e si può usare anche per aspirare acqua o lavare strade – ha spiegato Sergio Bonsi dell’Ana insieme al capogruppo Franco Poli – grazie a queste caratteristiche, abbiamo potuto usarlo nell’emergenza dell’alluvione che per noi ha rappresentato il punto storico di massimo impegno sul rischio idraulico. Dal 2 maggio, per i successivi 40 giorni siamo stati in Romagna dedicando 351 giorniuomo e 4736 ore donate alla comunità. Grazie a chi ci aiuta ad aiutare e quindi alla Fondazione che per noi è un grande motore di crescita". E’ il caposquadra dell’antincendio boschivo a spiegare cosa possono fare ora con questa nuova attrezzatura. "Il primo luglio parte il nostro impegno per l’antincendio boschivo che ci vede impegnati sulla costa ferrarese, appennino, Puglia e Calabria – spiega Renato Lo Verso – questo modulo idraulico permette di arrivare dove il camion dei vigili del fuoco non riesce, affrontare fiamme basse e usato perché il fuoco non riprenda. E’ importante anche in caso di alluvioni perché col tubo da 50 metri permette di entrare nelle case e disinfettare ma anche fluidificare il sistema fognario con l’altra pressione grazie ad un’apposita sonda".

Laura Guerra