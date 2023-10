Cento e dintorni. Tutte le iniziative per Halloween

Sono tante e diverse le iniziative a Cento e dintorni, organizzate in occasione di Halloween. A Cento al Mela Mercato in Piazza Guercino, sono molteplici i momenti organizzati dalle 16 alle 19. Alle 16, 17 e 18 in piazza Guercino al Mela - Mercato Locale Agricolo di Cento - ci sarà il Laboratorio a pagamento di intaglio delle zucche con Fiori di Zucca, con prenotazione al 340.2796648; ‘Teschiando con la cera’ per creare una candela a forma di teschio che poi si potrà acquistare e ‘disegna con la strega’, il laboratorio gratuito di intrattenimento rivolto a bambini e non, con fogli, colori e realizzazione di piccoli lavoretti. In centro, si svolgerà anche ‘Happy Halloween - Caccia al ragno in vetrina’, a cura del comitato commerciati Cento in vetrina: trova la scheda nei negozi aderenti e conta i ragni nascosti in vetrina per vincere ricchi premi e con estrazione dei vincitori in piazza alle 19.30. Una serata poi, che a Cento significa anche ‘Giro del martedì’, organizzato dal Tavolo dei Giovani, andando stavolta al Bar Colazione da Tiffany dalle 21 alle 24, trovando Dj set a cura di Kabukimono e la promozione 2x1 dalle 21.30 alle 22.30. In via Donati, invece, è Tararì Tararera alle 17 a proporre ‘Storie da paura’, letture animate, caccia al tesoro e merenda da "Il nostro Beppe Bar" chiedendo prenotazione a tararitarareraaps@gmail.com e un contributo di 5 euro. Iniziative anche nelle frazioni. A Renazzo, in piazza Lamborghini, dalle 15.30 ci sarà ‘Renazzoween’ della locale Pro Loco con Laboratorio creativo con le zucche per bambini, giro pe le vie dolcetto o scherzetto con caccia al tesoro, truccabimbi, stand merenda e animazione a cura di Mercatino hobbistica. A Dodici Morelli dalle 17.30 con ritrovo in piazza, ecco ‘Happy Halloween’ a cura di Pro Loco Tiramola con ‘Dolcetto o scherzetto’ per le vie del paese e Truccabimbi e alle 19.30 al Bar Sogno l’aperitivo con le famose ‘Ocarine’. A Casumaro, dalle 19 alle 22, festa di Halloween per bambini e famiglie, presso il giardino della Sala Polivalente parrocchiale.