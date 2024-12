"Cento era un polo per l’occupazione"

Roberto Matli, quattro chiacchiere con gli amici, giorno di mercato, a pochi metri le bancarelle, tanta gente in giro. Acquisti per Natale e la spesa nella sporta, in un periodo non proprio bello per le tasche. "Qui c’erano tantissime aziende, un tessuto produttivo ricchissimo. E’ rimasto qualche imprenditore a tenere ancora alto il vessillo di una cittadina che perde i pezzi". Un fenomeno comune, che unisce come una maledizione una provincia. Da Copparo a Cento, da Masi Torello a Ostellato. "Cento era un polo produttivo di riferimento, venivano con le corriere dal Veneto per lavorare qui. Tutto finito".