Cento: Gaiani, 2 milioni per Strade e Verde Pubblico

L’assessore al Bilancio Carlotta Gaiani, insieme al vicesindaco Vito Salatiello e all’assessore ai Lavori Pubblici Rossano Bozzoli, hanno presentato in Commissione bilancio la relazione sulla salvaguardia degli equilibri e la manovra che è stata pensata con le risorse dell’avanzo libero, che saranno approvate nel consiglio comunale di lunedì 31 luglio. "Dopo l’approvazione del rendiconto 2022, che ci ha consentito di stimare l’ammontare delle risorse disponibili per l’avanzo libero, arriviamo all’appuntamento della salvaguardia con un quadro degli interventi e delle linee prioritarie di azione che come amministrazione abbiamo deciso di portare avanti", introduce l’assessore Gaiani, che illustra le manovre economiche e finanziarie che sono state messe in campo.

"Con le risorse dell’avanzo libero, che ammontano a oltre 2 milioni di euro, abbiamo operato alcune scelte che ci consentono di mettere in campo un piano strade e di intervenire sul verde pubblico, in maniera prioritaria, dedicando risorse anche alla cultura, allo sport, interventi per il sociale e la sicurezza. Abbiamo la possibilità di rafforzare con queste risorse alcune priorità che come amministrazione ci siamo date per il mandato.

Una su tutte, la manutenzione e il ripristino delle strade del nostro comune", commenta l’Assessore Gaiani. che prosegue.

"La situazione del patrimonio stradale di Cento e frazioni è complessa, lo sappiamo, e questo rappresenta un primo grande passo. Stanziamo oltre 1 milione e 100 mila euro per intervenire su alcune strade strategiche, come per esempio le vie di accesso alla città - via Ferrarese, via Risorgimento e via I maggio - e riapriamo due vie chiuse in frazione, via Casoni e via Ramedello. Poi, realizzeremo il primo stralcio funzionale alla riapertura di via Orologi, che da solo cuba 277 mila euro. Sul verde pubblico abbiamo identificato alcuni interventi significativi come la realizzazione di un nuovo parco boschivo, di un’area dedicata ad orti urbani, un’area sgambamento cani a Renazzo e il rifacimento del playground del Percorso Vita".

