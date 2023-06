Cento giorni di lotta, manifestazione alla Bompani

In occasione dei cento giorni di presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Fox Bompani di Ostellato, le lavoratrici e i lavoratori invitano, ancora una volta, la cittadinanza a sostenere la loro lotta per il salario, il lavoro, la dignità, lunedì 5 giugno a partire dalle ore 10 davanti alla fabbrica metalmeccanica.

Lo storico stabilimento ostellatese, che in oltre cinquant’anni ha dato lavoro a migliaia di persone dei comuni vicini, è ormai fermo dallo scorso mese di dicembre e i lavoratori (108 addetti, tra operai e impiegati) sono in presidio permanente dal 23 febbraio. Ricordiamo che non mancano le commesse per le cucine, molto richieste soprattutto nel Medio Oriente, ma una crisi di liquidità della proprietà. "La loro – sottolinea la Fiom-Cgil - è una lotta per il salario, di chi rivendica il pagamento delle retribuzioni non pagate dal dicembre scorso, perché il lavoro è tale se pagato.

La loro è una lotta per il lavoro, di chi difende il proprio posto di lavoro e ha a cuore un territorio a rischio di desertificazione industriale. La loro è una lotta per la dignità, di chi non si rassegna all’indifferenza generale e rivendica per sé un ruolo da protagonista per la costruzione e la garanzia del proprio futuro". In occasione dei cento giorni di presidio i lavoratori invitano, ancora una volta, la cittadinanza a sostenere la loro lotta, rivendicando la responsabilità sociale della proprietà nel trovare soluzione alla pesante crisi finanziaria che sta attraversando e un ruolo attivo dei livelli istituzionali, per mettere in campo tutte le forze per favorire il salvataggio e il rilancio di un’azienda strategica per il Basso Ferrarese". Una lotta che ava avanti senza sosta per tutelare un polo produttivo.

