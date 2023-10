"Cento: Il Comitato dei Commercianti sbatte la porta, "Rilancio impossibile": Autosospensione"

Il comitato ‘Centoinvetrina’ dice basta e lo fa con un autosospensione puntando i dito contro il Comune. "Da quasi un anno si è costituito il primo comitato autonomo dei commercianti di Cento, nato dall’amore e dal desiderio di dare lustro a questa città partendo dal commercio di vicinato e fare da collante tra amministrazione e varie associazioni – scrive la presidente Lucia Fiocchi –. La volontà e l’entusiasmo erano e sono ancora a mille, ma le vicende e l’atteggiamento degli ultimi mesi ci ha posto davvero tante domande. Serviamo a qualcosa? Soprattutto c’e’ interesse a far ripartire il centro storico?". E spiega. "La situazione a livello nazionale non è delle migliori, ma a differenza di altri comuni invece di unire le forze e rilanciare il nome di Cento, qui si creano battaglie assurde creando confusione, amarezza e screditando sempre più questa città. In questi mesi abbiamo cercato, solamente con le nostre forze, di creare qualcosa che facesse capire a tutta la cittadinanza e non solo, che a Cento ci sono commercianti che hanno spirito di iniziativa e fanno di tutto per ridare slancio a questa città ma ci sembra che non sia servito a nulla. A tutt’oggi non abbiamo una calendarizzazione degli eventi che aiuterebbero al rilancio del centro storico. Il Comitato Commercianti si sospende da ogni suo incarico e coinvolgimento di qualsiasi evento".