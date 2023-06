Cento in lutto per la morte di Davide Vicino

CENTO

di Laura Guerra

Dolore e cordoglio a Cento per la prematura e improvvisa scomparsa di Davide Vicino, alpino, titolare della Teknosound e gold sponsor della Benedetto XIV. Vicino aveva 56 anni ed è stato stroncato da un infarto. E’ stato trovato dai famigliari nella tarda serata di martedì, nel capannone della sua azienda dopo che avevano provato a rintracciarlo inutilmente. Non ricevendo risposta, si sono diretti al capannone e lì hanno scoperto che cosa era accaduto. A quel punto sono stati allertati i soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare la morte per cause naturali, probabilmente un attacco cardiaco. Sul posto anche i carabinieri. Lascia la moglie e due figlie.

"Sono personalmente addolorato per la scomparsa di Davide – è il messaggio di cordoglio del sindaco Edoardo Accorsi - un uomo generoso, competente, entusiasta. Una perdita gigantesca per la nostra comunità. A nome mio e dell’intera città desidero esprimere vicinanza ed un abbraccio alla famiglia, ai parenti, agli amici, ai colleghi". A piangerlo è anche il mondo dell’imprenditoria, lui che aveva dato vita alla Teknosound nell’area industriale di Renazzo, impresa edile specializzata in sistemi costruttivi per realizzare edifici sismo-resistenti, controsoffitti in metallo, cartongesso, tinteggiatura, installazione pareti, decorazioni, isolamenti e tanto altro. E grande cordoglio dal mondo della palla a spicchi.

"La Benedetto XIV è sgomenta e addolorata per l’improvvisa scomparsa di Davide – scrivono - che della nostra società è stato non solo appassionato tifoso ma anche sponsor con la sua azienda Teknosound. Alla famiglia, amici e colleghi, vanno il pensiero, la vicinanza e l’affetto di tutta la società". Grande appassionato di basket e gold sponsor della Benedetto XIV Cento era originario di Torino, appassionato ifoso granata era molto noto sia a Cento che nelle zone limitrofe per la sua attività di imprenditore, conosciuto come persona disponibile e generosa, sempre pronta alla battuta. Con l’amico fraterno Giancarlo "Dido" Dinelli da anni sponsorizzava anche una squadra al Whitty Summer Basket, torneo che si svolge proprio in queste sere in Piazza del Guercino a Cento. "Sconvolti e affranti dalla notizia – ha scritto ieri dal Whitty - questa prima sarà una serata silenziosa, in segno di rispetto per tutti quelli che come noi gli volevano bene".

Dolore anche nel gruppo centese dell’Associazione nazionale alpini: "Era uno di noi, socio da sempre, e ogni volta c’era bisogno per qualcosa di tecnico, lui c’era sempre stato, orgoglioso di essere stato un Alpino". A piangerlo, anche il mondo dei coriandoli. "Non ci sono parole per descrivere lo sgomento di queste ore per la prematura scomparsa di Davide Vicino – scrivono dal Cento Carnevale d’Europa - Un amico del carnevale, che ricorderemo per l’energia e il sorriso con cui sapeva affrontare tutte le sfide". Aveva sconfitto anche il covid più duro, per 16 giorni intubato riuscendo a battere questo demone per poi affidare il suo vissuto al social esortando tutti a vaccinarsi. Ma stavolta la sorte non gli ha lasciato scampo e tutto il centese e le frazioni, si stanno stringendo attorno alla famiglia. "In questo momento triste e difficile siamo vicini alla famiglia, agli amici e tutti i conoscenti – si aggiunge la proloco Tiramolla di XII Morelli - ci ha lasciato un grosso e carissimo sostenitore dei nostri eventi. Ciao Davide".