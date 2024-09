’Cento in Vetrina’, iniziative di rilancio per il commercio

Commercio, nuove dinamiche e valori da sempre caratteristici nel commercio di vicinato. Il comitato commercianti “Cento in Vetrina”, nato su base volontaria e libera senza alcuno scopo di lucro, raccoglie - da oltre un anno - la passione e l’impegno di chi quotidianamente è sulla piazza, e non solo.

"Questa realtà – spiega Lucia Fiocchi come referente del comitato commercianti “Cento in Vetrina – vuole essere un momento di inclusione assolutamente libera con un unico obiettivo: condividere e collaborare con le Istituzioni e le associazioni affinché possano essere realizzate, tutti insieme, iniziative di promozione e valorizzazione che possano coinvolgere la città, il territorio, le associazioni e gli operatori in modo assolutamente condiviso. Senza proclami e pregiudizi siamo aperti alla collaborazione di tutti, per dirla in una parola la porta della nostra vetrina è sempre aperta, non solo per i clienti ma proprio per tutti quegli operatori che ritengono di poter portare un’esperienza, un’idea, un progetto per promuovere e sviluppare il nostro centro storico, per farne sempre più un centro commerciale naturale, un luogo di dialogo e di incontri e non certo di scontro. Le nostre sole forze chiaramente non sono sufficienti. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di ricreare quella relazione, quel rapporto che costituisce l’anima del commercio....il rapporto umano".

"In un anno il comitato con il nostro supporto tecnico – aggiunge Silvia Pedriali, presidente della delegazione di Confcommercio a Cento – ha collaborato a decine di iniziative, e in occasione delle feste natalizie sono in campo tante altre idee e progetti che dovranno vedere il necessario ed indispensabile coinvolgimento del pubblico e del privato"-